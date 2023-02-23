Dolarda son durum

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın faiz kararının ardından dolarda hareketlenme yaşandı.

Dolar/TL, Merkez Bankası’nın faiz kararının ardından 18,87’den işlem görüyor.

Euro/TL de 20,02’den alıcı buluyor.

Dün yüzde 0,4 artışla günü 104,6’dan tamamlayan dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,2 altında 104,3’te bulunurken, euro/dolar paritesi de önceki kapanışına göre yüzde 0,1 artışla 1,0620 seviyelerinde seyrediyor.

TCMB FAİZİ DÜŞÜRDÜ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, şubat ayı faiz kararını açıkladı.

Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 9’dan yüzde 8,5’e indirilmesine karar verdi.

FED TUTANAKLARI YAYINLANDI

Analistler, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artışlarına beklenenden daha uzun süre devam edebileceği endişesiyle küresel ölçekte dolara olan talebin arttığını belirtti.

Dün açıklanan Fed’in son toplantısına ait tutanaklar, neredeyse tüm Fed yetkililerinin faiz oranının 25 baz puan artırılmasında hemfikir olduğunu, birkaç yetkilinin ise 50 baz puanlık faiz artışını desteklediğini ortaya koydu.

Bugün ABD’de açıklanacak 4. çeyrek Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) ve Euro Bölgesi’nde enflasyon verilerinin varlık fiyatları üzerinde etkili olabileceğini aktaran analistler, Fed yetkililerinin açıklamalarının da yakında takip edildiğini söyledi.

Analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 105 seviyesinin direnç, 103,5’in destek konumunda olduğunu kaydetti.