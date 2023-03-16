Dolarda son durum

Piyasalarda yaşanan dalgalanmanın etkisiyle yükselişe geçen dolar, 19 TL seviyesinin üzerini gördü.

Euro/TL 20,22’den, sterlin/TL yüzde 0,3 artışla 22,9560’tan satılıyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket ederek yüzde 0,8 artışla günü 104,6 seviyesinden tamamlayan dolar endeksi, şu sıralarda 104,5 seviyesinde dengelenirken, euro/dolar paritesi yüzde 0,3 artışla 1,0610 seviyelerinden alıcı buluyor.

CREDİT SUISSE YAKINDAN İZLENİYOR

Analistler, Credit Suisse’in İsviçre Merkez Bankası’ndan (SNB) yaklaşık 54 milyar dolarlık kaynak sağladığını duyurmasıyla piyasalarda risk algısının azaldığını belirterek, bugün Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) para politikası kararlarının yatırımcıların odağına yerleştiğini bildirdi.

FAİZ KARARI NE OLACAK?

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ECB’nin 50 baz puanlık faiz artışı ihtimali yüzde 14 seviyesine kadar gerilerken, bankanın faiz artırımlarına 25 baz puanla devam edeceği öngörülüyor.

Analistler, bugün Euro Bölgesi’nde ECB’nin faiz kararının yanı sıra ABD’de konut başlangıçları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan dolar endeksinde 104’ün destek, 105 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.