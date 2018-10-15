Dolarda son durum

Brunson'un serbest kalmasıyla dalgalanan dolar haftaya ise 5.88 TL'den başladı.

Amerika Birleşik Devletleri ile yaşanan kriz sonrası yükselişe geçen dolar, Brunson kararı sonrası dalgalanması yaşamıştı. Dolar haftaya ise 5.88 TL’den başladı.

Geçtiğimiz haftayı 5.87 TL’den kapatan Dolar/TL yeni haftaya 5.88 TL seviyesinden başladı. Dolar cuma günü Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerde önemli rol oynayan ABD’li rahip Andrew Brunson davası kararı öncesinde 5.83 ile 5.97 arasında dalgalanmıştı.

Mahkemenin Brunson’ı serbest bırakmasının ardından dolar ilk tepki olarak 5,85 TL’ye inmişti. karar sonrasında 5.85 Tl ile 5.95 TL arasında hareket eden dolar günü 5.87 TL’den tamamlamıştı.

İSTİHDAM VERİLERİ BEKLENİYOR

Piyasalar bugün saat 10.00’da açıklanacak temmuz ayı işgücü istatistiklerine odaklandı. Haziran ayında işsizlik oranı yüzde 10.2’ydi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) bugün eylül ayı tarım ürünleri üretici fiyat endeksini de açıklayacak.

HABERTURK