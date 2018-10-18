Dolarda son durum

Amerika Birleşik Devletleri ile yaşanan kriz sonrası yükselişe geçen dolar şu dakikalarda 5,54 Türk Lirası seviyesinde.

Dolar kuru ABD’nin Türkiye yaptırımlarının kaldırılacağı ve Türkiye-ABD ilişkilerinin daha iyi olacağı beklentisiyle iyimser seyrini sürdürürken, kur 5.5194 TL’ye kadar gerileyerek 9 Ağustos tarihinden beri en düşük seviyeyi gördü. Dolar kuru saat 11.41 itibarıyla 5.5417 TL’de hareket ederken, 6.3652 TL’ye kadar gerileyen Euro kuru ise aynı dakikalarda 6.3909 TL’de bulunuyor.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Türkiye ziyaretinin ardından açıklamalarda bulundu. Pompeo, ABD tarafının Türkiye’ye karşı uyguladığı yaptırımlarla ilgili kısa sürede karar vereceklerini açıkladı.

Kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın akıbetinin araştırılması kapsamında ABD Başkanı Donald Trump, Dışişleri Bakanı Pompeo’yu görevlendirmiş ve Pompeo dün Suudi Arabistan’a ve Türkiye’ye ziyarette bulunmuştu.

FED TUTANAKLARI AÇIKLANDI

Amerikan Merkez Bankası’nın (Fed) 25-26 Eylül tarihlerinde yaptığı ve faiz oranlarını yüzde 2-2.25 hedef aralığına yükselttiği para politikası toplantının tutanaklarına göre, Fed’de her politika yapıcı eylül ayı faiz artırımına destek verdi ve Trump’ın faizlerin çok fazla artırılmasına yönelik görüşüne rağmen, faiz oranlarını daha da arttırmak gerektiği konusunda büyük ölçüde hemfikir olduklarını belirtti.

HÜRRİYET