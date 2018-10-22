Dolarda son durum

Amerika Birleşik Devletleri ile yaşanan Rahip Brunson krizi sonrası yükselişe geçen dolar, 5,60 bandının üstünde hareket ediyor.

Yeni haftanın ilk işlem gününde dolar/TL bankalararası piyasada 5,63 seviysinde işlem görüyor.

Dolar/TL’de rahip Brunson’ın ülkesine dönmesinin ardından ABD’nin Türkiye yaptırımlarının kaldırılacağı ve iki ülke ilişkilerinin daha iyi bir seyre gireceği beklentisiyle birkaç haftada 6.30 seviyelerinden 5.52’ye kadar yaşanan bir düşüş yaşanmıştı.

Euro/TL ise 6,50 civarında seyrediyor.

Analistler, dolar/TL’de ise 5,67’nin altında kalındığı sürece düşüş eğiliminin devam edebileceğini dile getirdi.

GÖZLER MERKEZ’İN FAİZ KARARINDA (PERŞEMBE)

Bu hafta piyasanın en önemli gündem maddesi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) perşembe günü açıklayacağı faiz kararı olacak.

TCMB’nin ekim ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında TL’deki değer kayıplarının bir süredir durması ve bankanın son dönemde gerçekleştirdiği kuvvetli sıkılaştırmanın etkinin görülmesi adına politika faizini sabit tutması bekleniyor.

NTV