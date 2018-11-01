Dolarda son durum

Hazine Bakanı Berat Albayrak’ın dün ekonomiye dair yaptığı açıklamasının ardından piyasalar hareketlendi. Dolar bu sabah 5,60 sevisinin altından güne başladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, dün altı başlıkta KDV, ÖTV indirimi olacağını, beyaz eşyada ÖTV’nin sıfırlandığını, 1,600 cc altı motorlu araçlarda ÖTV’nin 15’er puan indirildiğini duyurdu.

Açıklamanın ardından dolar/TL 5.50’li seviyelerden sert yükselişle 5.63’e kadar çıktı. Dün saat 17:24’te 5.6191/5.6290 seviyesinde olan dolar/TL bu sabah ilk işlemlerde 5.5775/5.5802 seviyesinde bulunuyor. Sepet bazında TL 5.9516/5.9553, euro/TL ise 6.3075/6.3325 seviyesinde.

Integral Yatırım Araştırma Uzmanı Seda Yalçınkaya Özer, vergi indirimlerinin piyasada Yeni Ekonomi Programı’nda açıklanan bütçe hedeflerine ters düştüğü algısı yarattığını söyleyerek, “Enflasyonla mücadele altında sıkı maliye politikalarının gevşemesine ilişkin düşünceler kurun dün 5.62 seviyesine doğru yükselmesini destekledi. Bugün daha dengeli bir tablo var. Kurda 5.50 seviyesi etrafındaki hareketin süreceğini düşünüyoruz” dedi.

Dolar/TL’de güçlü bir seyir görünmediğini söyleyen Özer, “22 haftalık ortalamasına denk gelen 5.51 seviyesinin altındaki geri çekilmeler dolar/TL’deki gevşeme eğilimini net bir şekilde yansıtabilir. Buna karşın paritede 5.70 seviyesine doğru yükselişleri normal karşılarız. Kurda 5.70–5.72 bölgesi üzerinde yükselişlerin sınırlı kalması halinde bu seviyeden aşağı yönlü denemeler oluşabilir” dedi.

Rabobank gelişmekte olan piyasalar FX Stratejisti Piotr Matys ise dünkü açıklama sonrasındaki notunda, bunun hane halkı üzerindeki yükü hafifletmek için bir girişim olsa da kurdaki yukarı yönlü baskıyı yeniden alevlendirdiğini söyleyerek, “Böyle bir tepki piyasanın TCMB’nin hükümet tarafından enflasyonu dizginleme çabalarında yeterince desteklenemeyeceğinden endişe edebileceği anlamına gelir. Sonuçta, daha düşük vergilerin amacı, enflasyonist etki yaratan tüketimi canlandırmaktır” dedi.

Matys, açıklamanın hükümetin özellikle 2019’un başında gerçekleşecek olan yerel seçimler öncesinde, ekonomik aktivitede uzun bir yavaşlamadan kaçınmak için mali teşvik uygulama isteğine karşı koyamayacağı endişelerini de yeniden canlandırabileceğini belirtti.

Açıklama sonrası 10 yıllık tahvil faizinde de yükseliş gözlendi. Açıklama öncesi yüzde 18.22 seviyesinde olan gösterge 10 yıllık tahvilin bileşik faizi yüzde 18.52’ye kadar yükseldikten sonra spot kapanışta son işlemde yüzde 18.46 seviyesindeydi.

İki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ise dün spot kapanışta son işlemde yüzde 24.4, valörde ise yüzde 24.42 seviyesindeydi.

Takip edilecek veriler

Yurtiçinde bugün saat 10:00’da Ticaret Bakanlığı dış ticaret verileri ve Türkiye imalat PMI, saat 12:00’de ise İTO enflasyonu açıklanacak.

Yurtdışında ise saat 15:00’te BOE politika faizi, saat 15:30’da ABD işsizlik maaş başvuruları, işgücü maliyeti ve verimlilik, saat 1645’te ABD Markit imalat PMI, saat 17:00’de ise ABD ISM imalat endeksi açıklanacak.

Öte yandan piyasalar ABD’nin 5 Kasım’da başlayacak olan İran yaptırımlarının Türkiye’ye nasıl yansıyacağını da izliyor.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Washington’un İran’a ham petrol ihracatına yönelik yaptırımlarla azami baskı uygulamak istediğini ancak petrole bağımlı olan dost ve müttefik ülkelere zarar vermek istemediğini söyledi.

Bolton ayrıca, Trump yönetiminin, bazıları İran’a coğrafi olarak yakın birçok ülkenin “İran’dan (petrol) alımını bir anda sıfırlamayacağını” anladığını kaydetti.

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