Dolarda son rakam

Amerika Birleşik Devletleri ile yaşanan krizle 7 TL’yi gören ve yapılan müdahaleler sonrası düşüşe geçen dolar 5,43 seviyesinde dengelendi.

Dün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın “Gelecek yılki bütün toplantılar faiz artırma ihtimali açısından canlı olacak, buna şüphe yok.” açıklamaları ve petrol fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle küresel risk iştahı azalırken, dolar endeksi yaklaşık 1,5 yılın zirvesi olan 97,4 seviyesinden 96,8’e geriledi.

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Dün doların gelişmekte olan ülke para birimlerine karşı değer kaybetmesine paralel dolar/TL, önceki kapanışa göre yüzde 0,25 azalışla 5,4833’ten günü tamamladı.

Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından 5,43’ten alıcı buluyor.

Euro/TL ise, 6,16 seviyesinde seyrediyor.

Uzmanlar, Merkez Bankası’nın beklenti anketinin takip edileceğini belirterek, ankette özellikle 12 ve 24 ay sonrası enflasyon tahminlerinin, bankanın politikaları üzerindeki belirleyici verilerden olması nedeniyle önemli olduğunu dile getirdi.

Yurt dışında ABD’de New York Fed sanayi endeksi, perakende satışlar ve haftalık işsizlik başvuruları verileri ile İtalya ve Brexit’e ilişkin haber akışının izleneceğini aktaran analistler, teknik açıdan dolar/TL’de 5,50’nin altında kalındığı sürece düşüşün ivmeleneceğini, sırasıyla 5,25 ve 5,10 seviyelerinin gündeme geleceğini söyledi.

NTV