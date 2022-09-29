Dolarda tarihi zirve

Dolar, yeni güne 18,54 ile başlamasının sonrasında 18,55 TL ile yeni zirveyi gördü.

Piyasalardaki hareketliliği izleyen dolar, yeni güne 18,54 ile başlamasının sonrasında 18,55 TL ile yeni zirveyi gördü.

Euro/TL 17,91 düzeyinde işlem görüyor.

TL yılbaşından beri yaklaşık yüzde 29, son bir yılda ise yüzde 54.8 değer kaybetti. TL geçen yıl da yüzde 40’ın üzerinde değer kaybı yaşamıştı.

ERDOĞAN’DAN FAİZDE TEK HANE MESAJI

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Merkez Bankası’nın (TCMB) politika faizinin yıl sonunda tek haneye inmesi gerektiği mesajını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan “Para Piyasası Kurulu yüzde 12’ye indirdi. Temennim odur ki bundan sonraki toplantısında bunu biraz daha indirmek suretiyle biz yıl sonuna kadar faizimizi tek haneli rakama indirmeliyiz” açıklaması yaptı.

Merkez Bankası son iki toplantısında faiz indirimine gitmişti. Yıl sonuna kadar Merkez Bankası’nın üç olağan toplantısı bulunuyor.

DOLAR ENDEKSİ 20 YILIN ZİRVESİNDEN DÖNDÜ

Dolar endeksi dün 20 yılın zirvesi olan 114,8 seviyesinden yüzde 1’i aşkın değer kaybederek 112,6’ya kadar gerilemesinin ardından 113,6’da dengelenirken, euro/dolar paritesi yüzde 1 düşüşle 0,9650 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, merkez bankalarının agresif bir şekilde faizleri artırması ve yetkililerin yüksek faiz ortamının bir müddet daha süreceği sinyali vermeye devam etmesi ile küresel çapta dolar talebinin gücünü koruduğunu söyledi.

Analistler, tahvil piyasalarındaki hareketliliğin de yakından izlenmeye devam edileceğini kaydetti.