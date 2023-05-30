Dolarda yeni zirve

Piyasalardaki hareketliliği etkiyen dolar, güne 20,3400’dan başlayarak tüm zamanların en yüksek rakamını gördü.

Dolar 20,3400’a çıkarak tüm zamanların en yükseğini gördü. Kur 20,30’un üzerinde hareket ediyor.

Euro/TL 21,71 seviyesinde seyrediyor.

Uluslararası piyasalarda dolar endeksi 104,4 ile yaklaşık son 2,5 ayın zirvesinde işlem görüyor.

İç piyasada seçim sonrası oluşacak yeni kabine bekleniyor.

ABD’de borç limitinin artırılmasına ilişkin prensip anlaşma sağlansa da bürokratik sürecin kalan kısıtlı sürede tamamlanıp tamamlanamayacağı risk algısını besliyor.

Analistler, Kongre ve Senato’nun onaylaması gereken tasarının zamanında imzalanmaması halinde piyasalarda oynaklığın artmasının beklendiğini, bu durumun enflasyonla mücadelede istediği sonuçları henüz alamayan ABD Merkez Bankası’nın da (Fed) politika alanını daraltabileceğini bildirdi.

Borç limitinin artırılması halinde ABD’de hazinenin üçüncü çeyrek sonuna kadar yaklaşık 1 trilyon dolarlık tahvil satmasının beklendiğini aktaran analistler, söz konusu ihtimalin, piyasalarda likidite sıkıntısı çıkarabileceği endişesinin güçlendiğini ifade etti.

Analistler, ilerleyen dönemde tahvil piyasalarında satış baskısının artabileceğine dikkati çekerek, artan dolar talebinin emtia fiyatları başta olmak üzere varlık fiyatlarını da baskılayabileceğini söyledi.

Cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisi öncesi para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed’in yüzde 60 ihtimalle 25 baz puanlık faiz artışına gideceği öngörülürken, Fed yetkililerinin bugünkü sözle yönlendirmeleri de yatırımcıların odağında bulunuyor.