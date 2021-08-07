Dolarda yükseliş sürüyor

Corona virüs salgını sonrası hareketlenen piyasaları takip eden dolar, dünkü işlemlerde iç ve dış risk faktörlerinin etkisiyle 8,60 TL’ye yükseldi.

ABD’de tarım dışı istidamın beklenenden iyi gelmesi, doları küresel arenada güçlendirdi. Ons da dolardaki değer artışıyla birlikte yüzde 2’nin üzerinde düştü ve 1765 doları gördü. Gram altın yeniden 490 TL’nin altını test etti. İç gelişmelere bakıldığında ise; Türkiye’de temmuz enflasyonu, TCMB’nin yüzde 19’luk politika faizinin sınırına dayanırken, TL mevduatların ortalama reel faizi de negatif bölgeye doğru ilerliyor. Fitch Ratings, reel mevduat faizlerinin negatif bölgeye geçmesiyle birlikte, halihazırda yüksek olan dolarizasyonun daha da artabileceği ve beklenenden erken gelecek bir faiz indiriminin, Türk lirasında değer kaybına yol açacağı uyarısında bulundu.