Doları müdahale bile durduramadı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın müdahalede bulunduğu dolarda yükseliş devam ediyor.

TCMB, döviz satışı ile piyasaya müdahale etmeye devam ediyor.

Müdahale ile dolar/TL 13,88’den 13,40’a kadar geriledi. Ancak ardından yeniden 13,50’nin üzerine çıktı. Merkez, 2 gün önce dolar benzer seviyeye çıktığında da müdahalede bulunmuştu.

Euro/TL ise 15,58’lerde seyrediyor.

TÜİK’in kasım ayı enflasyon verileri piyasa beklentilerinin üzerinde geldi. Aylık bazda yüzde 3,51 artan TÜFE, yıllık yüzde 21,31 seviyesine çıktı. Böylece yıllık enflasyonda Kasım 2018’den bu yana en yüksek seviye görüldü.