Dolar’ın ateşi yükseldi

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Dolar kuru, bugün kısa süre içerisinde 5,50 bandını aşarak 5,58 seviyelerine yükseldi. Dolar haftanın son işlem gününde önemli piyasa paraları karşısında gerileme trendine girmişti.

S-400 geriliminin ardından ABD Başkanı Trump’ın Golan Tepeleri çıkışıyla artan risk algısı TL’yi baskı altında bırakıyor.

Dolar/TL, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın açıklamaları sonrası 5.5399 seviyesine kadar yükseldi.

Kur, önceki gün Fed’in yılın kalanı boyunca faiz artırmama kararıyla 5.4850’lerden sert şekilde 5.40 seviyesine düşmüştü. Daha sonra Türkiye’ye F-35 teslimatlarının askıya alınabileceği haberiyle dün yükselişe geçerek günü 5.46’nın hemen üzerinde tamamlamıştı.

Dolar önemli paralar karşısında geriledi

Dolar haftanın son işlem gününde önemli piyasa paraları karşısında geriledi.

ABD Doları’nın altı önemli piyasa parası karşısındaki değerini gösteren Dolar Endeksi (DXY), Çarşamba günü altı haftadan uzun bir sürenin en düşük seviyesine gerilemesinin ardından Perşembe günü yüzde 0.75 yükseliş kaydetmişti.

Gösterge endeks, TSİ 10:25’te yüzde 0.22 düşüşle 96.286 puan seviyesine geldi. Fed’in Çarşamba günü sona eren Mart toplantısında 2019 için faiz artırımı beklentisini ikiden sıfıra indirmesi doların bu haftaki dalgalı seyrinde etkili oldu.