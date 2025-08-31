Dölek Ailesi, Dr. Furkan’ı Arıyor

ADANA’DA BİR BİLİM İNSANINA ULAŞILAMIYOR

Adana’nın Kozan ilçesinde yaşayan Dölek ailesi, CERN gibi prestijli fizik projelerinde görev almış olan oğulları Dr. Furkan Dölek’ten dört gündür haber alamadıklarını ifade edip, Türk bilim insanının güvenliğinden endişe ettiklerini dile getirdi. Çukurova Üniversitesi Fizik Bölümü’ndeki yüksek lisansını tamamladıktan sonra Türkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafından tam bursla yurt dışına gönderilen Dr. Dölek, doktorasını İsviçre’de tamamladıktan sonra, 2023 yılında akademik çalışmalar için ABD’nin Virginia Tech Üniversitesi’ne davet edildi.

USULSÜZLÜKLERİ ORTAYA ÇIKARDI

Dr. Dölek’in, veri uzmanı olarak görev yaptığı laboratuvarlarda bazı usulsüzlükler ve güvenlik açıkları tespit ederek bu durumları ABD Enerji Bakanlığı’na bildirdiği belirtildi. Bu durum sonrasında yoğun baskılar ve mobbingle karşılaştığı açıklanan Dölek, görevinden uzaklaştırıldı. Ailenin iddialarına göre, dört gün önce gözaltına alındığı öğrenilen Dr. Dölek’ten o tarihten beri haber alınamıyor.

KANADA’YA YÜRÜDÜKTEN SONRA GÖZALTINA ALINDI

Ailesi, Dr. Dölek’in vizesinin iptal edilmesiyle hukuki haklarından mahrum bırakıldığını, Virginia Tech’ten çıkış belgesi verilmediğini söyledi. Bilim insanı, yaşadığı haksızlıkları duyurabilmek için Kanada’ya tek kişilik yürüyüşe başladı fakat dört gün önce Mohawk bölgesinde tutuklandı. Anne Zuhal Dölek, “Oğlum fizik alanında çok önemli araştırmalar yapıyor. 500’den fazla makalesi ve 20 binin üzerinde atıfı var. CERN’de çalıştıktan sonra Virginia Tech ve Fermilab’da görev aldı. Usulsüzlükleri raporladığı için hedef hâline getirildi. Oğlum çok değerli bir bilim insanı. Karanlık madde ve yüksek enerji fiziği üzerine çalışıyordu. Biz sadece usulsüz bir şekilde tutuklu kalmasını istemiyoruz” diyerek gözyaşı döktü ve yetkililerden yardım talep etti.

HAYATINDAN ENDİŞE EDİYORLAR

Baba Hasan Dölek de oğlu için Adana’daki evlerini sattıklarını, 50 bin dolar gönderdiklerini belirtti. Ancak şu anda hiçbir haber alamadıklarını ifade etti. Aile, yeni mülteci kanununa göre oğullarının El Salvador’daki bir hapishaneye gönderilmesinden endişe duyuyor. “Bilim insanı oğlumuzun yaptığı önemli çalışmalar ortada. Oğlumuzu kurtarmak için her şeyi yaptık. Ne olur sesimizi duyun” şeklinde konuştu.