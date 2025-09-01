Dölek Ailesi, Oğulları İçin Endişeli

HABER BU AİLENİN ENDİŞELERİ

Adana’nın Kozan ilçesinde yaşayan Dölek ailesi, oğulları Dr. Furkan Dölek’ten dört gündür haber alamadıklarını belirtti. Aile, ABD’de gözaltına alındığı ifade edilen bilim insanının hayatı konusunda kaygılarını dile getiriyor. Çukurova Üniversitesi’nde yüksek lisans gerçekleştirdikten sonra Türkiye Atom Enerjisi Kurumu bursuyla yurtdışına gönderilen Dr. Dölek, doktorasını İsviçre’de tamamladı. CERN ve ABD Enerji Bakanlığı’na bağlı Fermilab gibi dünyanın önde gelen araştırma merkezlerinde önemli çalışmalar yürüttü.

DUYURULAR VE GÖZALTINA ALIM

2023 yılında Virginia Tech Üniversitesi’nde akademik kariyerine devam eden Dr. Dölek, görev yaptığı laboratuvarlarda güvenlik açıkları ve usulsüzlükleri ABD Enerji Bakanlığı’na rapor etti. Bu süreçte baskı ve mobbing mağduru olan bilim insanı görevden alındı. Öncelikle vizesi iptal edildi, daha sonra Virginia Tech’ten çıkış belgesi verilmedi. Kanada’ya sesini duyurmak amacıyla yürüyüş başlatan Dr. Dölek’in, dört gün önce ABD-Kanada sınırında bulunan Mohawk bölgesinde gözaltına alındığı iddia edilmekte.

AİLENİN YARDIM ÇABALARI

Son olarak sosyal medya üzerinden paylaşımda bulunan Dr. Dölek, yanında taşıdığı çantasını bırakmak zorunda kaldığını anlattı. Duygularını ve nesnelerini geride bıraktığını ifade eden Dölek, “Bu mücadelenin bana şimdiden ne kadar bedel ödettiğini hatırlıyorum — ve neden duramayacağımı” sözleriyle dikkat çekti. Anne Zuhal Dölek, oğlunun 500’den fazla makalesi ve 20 binin üzerinde atfı bulunduğunu vurgulayarak, “Çok değerli bir bilim insanı. Radyasyon olaylarını ve usulsüzlükleri raporladığı için hedef gösterildi” dedi.

Baba Hasan Dölek ise, oğullarını kurtarmak için Adana’daki evlerini sattıklarını söyleyerek, “50 bin dolar gönderdik, fakat şimdi hiçbir haber alamıyoruz. Avukat tutacak maddi imkânımız yok. Yeni mülteci yasası sebebiyle El Salvador’daki bir hapishaneye gönderilmesinden korkuyoruz. Ne olur sesimizi duyun” şeklinde konuştu.