Dölek Ailesi, Oğulları İçin Endişeli

DÖLEK AİLESİ ENDİŞELİ

Adana’nın Kozan ilçesinde yaşayan Dölek ailesi, CERN gibi önemli fizik projelerinde görev alan oğulları Dr. Furkan Dölek’ten 4 gündür haber alamadıklarını ifade ediyor. Aile, Türk bilim adamının durumu hakkında endişeli olduklarını dile getiriyor. Çukurova Üniversitesi Fizik Bölümü’nde yüksek lisansını tamamlayan Dr. Dölek, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafından burslu olarak yurt dışına gönderildi. Doktorasını İsviçre’de tamamlayan bilim insanı, 2023 yılında akademik çalışmaları için Virginia Tech Üniversitesi tarafından davet edildi. Aynı zamanda, CERN ve Fermilab gibi dünyaca ünlü araştırma merkezlerinde de görev yaptı.

USULSÜZLÜKLERİ RAPORLADI

Dr. Dölek’in laboratuvarlarda veri uzmanı olarak çalıştığı sırada bazı usulsüzlükler ve güvenlik açıklarını tespit ettiği belirtiliyor. Bu durumu ABD Enerji Bakanlığı’na bildirince yoğun baskı ve mobbing ile karşılaştığı iddia ediliyor. Ailesinin aktardığına göre, Dr. Dölek dört gün önce gözaltına alındı ve kendisinden o günden beri haber alınamıyor. Aile, Dr. Dölek’in vizesinin iptal edildiğini ve Virginia Tech’ten çıkış belgesinin verilmediğini öne sürdü. Dr. Dölek, sesini duyurmak amacıyla Kanada’ya tek kişilik bir yürüyüş başlattı, ancak Mohawk bölgesinde gözaltına alındı.

AİLENİN YARDIM ÇAĞRISI

Oğlunun hayatından endişe ettiğini söyleyen anne Zuhal Dölek, “Oğlum fizik alanında çok önemli araştırmalar yapıyor. 500’den fazla makalesi, 20 binin üzerinde atıfı var. CERN’de araştırmacı olarak görev yaptıktan sonra Virginia Tech’te ve Fermilab’da çalışmalar yürüttü. Usulsüzlükleri raporladığı için hedef gösterildi,” diyerek yaşananları anlattı. Baba Hasan Dölek de, “Bilim insanı oğlumuzun yaptığı önemli çalışmalar ortada. Onu kurtarmak için Adana’daki evimizi sattık, 50 bin dolar gönderdik. Ama şu anda hiçbir haber alamıyoruz,” diyerek durumlarına dikkat çekti. Aile, yeni mülteci yasası nedeniyle oğlu hakkında endişeli olduklarını ve yetkililerden yardım beklediklerini belirtti.