DOLMUŞ ŞOFÖRÜ ORHAN GÜNDÜZ VEFAT ETTİ

ADANA’DA TABANCALI SALDIRI

Adana’da bir dolmuş şoförü Orhan Gündüz (47), direksiyon başındayken gerçekleşen tabancalı bir saldırıda yaşamını yitirdi. Olay, saat 22.30 civarında Seyhan ilçesindeki Dağlıoğlu Mahallesi’nde meydana geldi. Orhan Gündüz, dolmuşta yolcu olmadığı bir zamanda seyir halinde iken, kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs tarafından silahlı saldırıya uğradı.

SALDIRIDA AĞIR YARALANDI

Saldırı sonucunda vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Gündüz, dolmuşun kontrolünü kaybedip yol kenarındaki elektrik direğine çarparak durabildi. Silahlı saldırgan ise olayın ardından karanlıktan faydalanarak kaçmayı başardı. Olayı görenler hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Ağır yaralı olduğu belirlenen Gündüz, ambulansta hastaneye kaldırılmasına rağmen doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yapılan incelemelerde Gündüz’ün dolmuşunda 6 adet kurşun izine rastlandı.

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

Cinayet şüphelisinin yakalanması amacıyla harekete geçen polis, olayla ilgili çok yönlü bir soruşturmaya başladı.