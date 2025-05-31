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Dolmuşa Çarpan Automobil Sürücüsü Yaralandı

POLATLI’DA DOLMUŞA ÇARPMA KAZASI

Ankara’nın Polatlı ilçesinde, bir otomobil yolcu indirmek üzere duran dolmuşa arkadan çarptı. Bu kaza sonucunda otomobilin sürücüsü yaralandı. Olay, Mevlana Caddesi ile Samanyolu Caddesi’nin kesiştiği noktada gerçekleşti.

YOLCU İNDİRME DOĞALIKLA KAZA GELİŞTİ

Edinilen bilgilere göre, 06 PDE 16 plakalı dolmuş sürücüsü T.K., yolcu indirmek için aniden durdu. Bu esnada arkadan gelen 06 AUS 08 plakalı otomobil, duramayarak dolmuşa çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin sürücüsü yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralanan sürücü, hastaneye kaldırılırken kazaya dair bir inceleme başlatıldı.

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