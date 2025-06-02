Dolu Afeti Ürünleri Olumsuz Etkiledi

DOĞAL AFETLERİN TARIMA ETKİSİ

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Aksaray’ın Sultanhanı ilçesinde meydana gelen dolu yağışlarının tarım arazilerine ciddi zararlar verdiğini belirtti. Yapılan açıklamada, “Pazar günü öğle saatlerinde ilk dolu yağışı gerçekleşmiş ve 3 bin 500 dekarlık alanı etkilemiş. Özellikle hububat ve patates ürünleri zarar görmüş. İkinci dolu afeti yine pazar günü saat 17.00 sıralarında gerçekleşmiş. Bu afet de Sultanhanı bölgesinde gerçekleşmiş ve 45-50 bin dekarlık alanı etkilemiş. Çok fazla ürünümüze de zarar vermiş” dedi.

DOLU YAĞIŞLARI VE ZARARLARI

Bayraktar, dolu yağışlarının yanı sıra ülkemizde yaşanan diğer doğal afetlerin tarımsal üretime olumsuz etki yaptığını vurguladı. “Ülkemizde yaşadığımız doğal afetler, tarımsal üretime olumsuz etki yapıyor. Mevsimsel kaymalar yaşamaya başladık. Maalesef kışın, sonbaharı yaşadık, gerekli yağışları alamadık. İlkbaharda da kışı yaşadık. Özellikle nisan ayında meydana gelen kar yağışı ve arkasından yaşadığımız don hadisesi, Türkiye’de 65 ilimizde özellikle meyvelerimize çok zarar verdi” şeklinde konuştu.

ZARAR GÖREN ÜRETİCİLER İÇİN YARDIM GEREKİYOR

Aksaray bölgesinin don felaketinden de etkilendiğini ifade eden Bayraktar, “Sadece don felaketi değil, zaman zaman yaşadığımız kuraklık afeti, sel, hortum, aşırı yağışlar, aşırı rüzgar, tarım sektöründe bitkisel üretime zarar verdi. Dolu afetinden zarar gören üreticilerimize de muhakkak bir yardım yapılması gerekiyor” diye ekledi. Dolu yağışının arpa, buğday, yonca, şeker pancarı ve mısır üretimini olumsuz etkilediği bilgisini verdi.