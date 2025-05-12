Dolu Araçları Vurdu, Araç Sahipleri Gitti

KUZEY KENTTE DOLU SONRASI SIKINTILAR YAŞANMAKTA

Yozgat’ta meydana gelen şiddetli dolu yağışı sonucunda birçok araçta hasar oluştu. Araç sahipleri, kaporta ustalarının kapısını çalarak yardım talep ediyor. Yozgat ve çevre ilçelerinde etkili olan dolu, özellikle park etmiş araçların kaporta ve tavanlarında ciddi göçüklere yol açtı. Sanayi bölgesinde yoğun bir kalabalık oluştu.

USTALAR TALEPLERE YETİŞMEKTE ZORLANIYOR

Göçük ustası Emre Biçer, dolu yağışı sonrası oluşan hasarların onara işlemleri hakkında bilgilendirmelerde bulundu. “5 yıldır bu sektörün içerisindeyim. Şu an boyasız göçük onarım işlemi yapıyoruz. Dünkü dolu yağışının neden olduğu hasarlarla dolu bir dönemdeyiz. Dükkanımızda ve dışarıda birçok araçta hasar mevcut. Şu anda tek tek onarım yapmaya çalışıyoruz. Dünden beri 27 araç geldi. Randevu vermekte zorluk çekiyoruz. Ayrıca tekrar dolu yağma ihtimaline karşı çeşitli dükkanlara da araçları yerleştirdik. Elimizdeki araçların onarımını bitirince sırayla alıp tamir edeceğiz inşallah. Randevu sistemiyle çalışıyoruz. Dükkanımızda 4 kişilik bir ekibiz. Hassasiyetle çalışıyoruz. Hasar durumuna göre ücretlerimiz de değişiyor. Bir aracın onarımı 3 ile 7 gün arasında sürebiliyor. Gece çalışma saatlerimizi uzatıp yoğunluğu dağıtarak araçları 2 günde teslim etmeye çalışıyoruz. Hasarın durumuna göre 20 bin ile 40 bin arasında ücretler çıkabiliyor“ şeklinde açıklamalarda bulundu.

ARAÇ SAHİPLERİ HASARLARINI GİDERMEYE ÇALIŞIYOR

Araç sahibi Salih Akyüz ise “Ben de esnafım. Dünkü dolu yağışından kaynaklanan göçüklerimiz var. Tanıdığımız esnaf olduğu için buraya geldik. Umarım hasarımızı giderebiliriz. Fiyat konusunda ise iş bitince kesinleşecek.” diye konuştu.