Dolu, Isparta’da Elma Bahçelerine Zarar Verdi

DOLU YAĞIŞI ELMA BAHÇELERİNDE ZARARA NEDEN OLDU

Isparta’nın Gelendost ve Eğirdir ilçelerinde üç gün önce meydana gelen dolu yağışı, hasada hazırlanan elma bahçelerine büyük zarar verdi. Isparta Ziraat Odası Başkanı Muslahattin Can Selçuk, bölgede yaklaşık 4 bin 700 dekar alanda hasar oluştuğunu belirtti. Selçuk, “Bu yıl rekoltemiz 15 gün öncesine kadar 900 bin ton civarında bekliyorduk. Bu dolu hadisesiyle tahmini 150 bin ton civarında elmamız zarar gördü” diye açıkladı.

VALİ, FABRİKA TEMSİLCİLERİYLE TOPLANTI YAPTI

Isparta Valisi Abdullah Erin, dolu yağışının ardından zarar gören ürünlerin meyve suyu olarak değerlendirilmesi amacıyla fabrika temsilcileriyle bir araya geldi. Vali Erin, “Gelendost ilçemiz ve Barla köyünde yaklaşık 4 bin 700 dekarlık elma bahçesinde zarara yol açan dolu afetinin ardından, çiftçilerimizin zarar gören ürünlerinin meyve suyu olarak değerlendirilmesi ve makul bir fiyatla alımı amacıyla toplantı gerçekleştirdik. Tüm kurumlarımızla ve özel sektörümüzle iş birliği içinde çalışacağız” dedi.

KISITLI SÜREDE ZARAR TESPİTİ YAPILIYOR

Ziraat Odası Başkanı Muslahattin Can Selçuk, hasat dönemine 15 gün kala yaşanan dolu nedeniyle rekoltede düşüş beklediklerini vurguladı. Başkan Selçuk, “Hasada 15 gün kalmıştı. Yapılan işlemler, meyvelerimizin önce meyve suyu fabrikalarına gönderilmesi olacak. Sonrasında zararları parsel parsel toplayıp Cumhurbaşkanlığı Afet Fonu’ndan çiftçilerimize nakdi yardım sağlamayı planlıyoruz” diye belirtti.

GEÇMİŞTEKİ DON OLAYI ETKİLEDİ

Selçuk, elma bahçelerinin birkaç ay önce meydana gelen don olayından olumsuz etkilendiğini ve o sırada yüzde 30 verim kaybı yaşandığını ifade etti. Selçuk, “Geçen yıl tahmini rekoltemiz 1 milyon 250 bin tondu. Bu yıl ise 900 bin ton civarında bekliyorduk. Bu dolu hadisesiyle tahmini 150 bin ton kadar elmamız zarar gördü. Hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Gelendost’a bağlı köylerde büyük kayıplarımız var” dedi.

MİLLETVEKİLİ, ZARAR TESPİTİNİ İZLİYOR

AK Parti Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz, Gelendost ve Eğirdir ilçelerini ziyaret etti. Gökgöz, “Gelendost’ta yaklaşık 3 bin 200 dekar, Eğirdir’de ise 1500 dekar alandaki elma bahçelerinin zarar gördüğünü görüyoruz. Tarım ve Orman Müdürlüğü, zarar tespit çalışmalarına devam ediyor. Meyve suyu yapılacak elmaların hızlı bir şekilde değerlendirilmesi için elimizden gelen tüm çalışmaları yapacağız” diyerek üreticilerin yanında olduklarını bildirdi.