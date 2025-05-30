Dolu Ürünleri Zarara Uğrattı, Gözyaşı

DOLU YAĞIŞININ ZARARLARI

Antalya’nın Serik ilçesinde meydana gelen dolu yağışı, ürünlerine büyük zarar gören bir üretici Burçak Uysal’ın gözyaşlarına neden oldu. Uysal, “Sezonun en verimli zamanındayken böyle bir felaket atlattık, can kaybı olmadığına şükrediyoruz” diyerek yaşanan durumu özetledi.

ŞİDDETLİ YAĞIŞ ETKİSİ

Dün sabah aniden bastıran yoğun sağanak ve dolu yağışı, Serik ilçesinde yaşamı olumsuz etkiledi. Meteoroloji uyarılarının ardından gelen bu yağış, Eskiyörük, Yanköy, Tekke, Zırlankaya ve Pınarcık mahallelerinde ciddi zararlar yarattı. Yağış ile birlikte birçok sera tamamen çökerken, çok sayıda aracın camları da kırıldı. Çöken seralarda yetiştirilen domates ve biberlerin yanı sıra açık alandaki karpuz tarlalarının da doludan etkilendiği öğrenildi.

ÜRETİCİLERİN YAŞADIĞI FELAKET

Ürünleri doludan zarar gören Burçak Uysal, yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı. Uysal, “Artık söyleyecek hiçbir söz yok. Burada felaket koptu. Bu meyve bitti şu anda. Bahçede arabanın bile camları kırıldı. Bütün bahçem mahvoldu. Bu sene bu çiftçi ne çekti tarım bir kere daha şakaya gelmeyeceğini gösterdi bize” ifadelerini kullandı.

DOLUNUN SÜRESİ VE ZARARLAR

Uysal, serasında yaptığı incelemelerde yaşadığı felaketi aktararak, “Normal bir dolu en fazla 15 dakika sürmesi gerekirken bu 40-45 dakika sürdü. Arabalarımızın camları patladı, bahçede insanlar kapalı alanlara geçmekte çok zorlandı. Kayıplar yaşamaktan korktuk. İnanılmaz derecede hasarımız mevcut. Yırtılan, düşen ve kopan tüller oldu. Meyvelerimiz de zarar gördü. Bütün çiftçilerimize geçmiş olsun,” diye belirtti. Uysal, bu felaketin, sezonun en verimli zamanında gerçekleştiği için daha da yıkıcı olduğunu ifade etti.