Dolunay, 11 Haziran 2025’te olacak

DOLUNAY TAKİBİ VE YAY BURCUNDAKİ ÇİLEK DOLUNAYI

Gökyüzüne ilgi duyan birçok kişi, her ay dolunay takibi yapıyor. Her ay değişen tarihler ve farklı burçlarda meydana gelen dolunay, bu ay yay burcunda gerçekleşecek. 2025 yılında yaşanacak olan Çilek Dolunayı, dikkat çekici bir doğa olayı olarak öne çıkıyor. Çilek Dolunayı, 11 Haziran 2025 Çarşamba günü, Türkiye saatiyle gece saatlerinde tam halini alacak.

ÇİLEK DOLUNAYI NEDEN İLKBAHARDA YAŞANIYOR?

Çilek Dolunayı, “Çilek Ayı” olarak adlandırılıyor. Bu isim, Eski Çiftçi Takvimi’nden kaynaklanıyor ve Haziran ayında çilek hasadının gerçekleşmesiyle bağlantılıdır. Diğer aylar da mevsimlerden isim alır; örneğin, Mayıs ayındaki Çiçek Dolunayı, ilkbaharın bol çiçeklerinden bahseder.

DOLUNAYIN TARİHİ VE GÜNDELİK YAŞAM PERSPEKTİFİ

Algonquin yerlileri, bu dolunaya “Çilek” ismini vermiştir çünkü bu dönem çileklerin olgunlaşarak toplanmaya başlandığı bir zaman dilimidir. Kuzey Amerika yerlileri, doğayı gözlemleyerek ayları isimlendirir; örneğin, “Kurt Ayı”, “Mısır Ayı”, “Av Ayı” gibi isimlendirmeler yapılmıştır. “Çilek Dolunayı”, aynı zamanda yaz mevsiminin habercisi olarak bilinir.