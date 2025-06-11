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Dolunay, Van Gölü’nde Görsel Şölen

DOLUNAY GÖKYÜZÜNDE YÜKSELİYOR

Van Gölü üzerinde dolunayın yükselmesi, Bitlis’in Ahlat ilçesinde görsel bir şölen sunuyor. Akşam saatlerinde beliren dolunay, gökyüzündeki ihtişamı ile dikkat çekiyor. Dolunayın göl üzerindeki yarattığı yakamoz, ilçedeki vatandaşların ilgisini çekiyor. Ahlat sahiline akın eden insanlar, bu eşsiz manzaraya tanıklık ediyor.

Ay ışığının göl yüzeyine yansımasıyla oluşan yakamoz, izleyenleri adeta büyülüyor. Birçok kişi bu muhteşem görüntüleri cep telefonları ve fotoğraf makineleri ile ölümsüzleştiriyor. Ahlat iskelesine inen bazı vatandaşlar, ayın su üzerindeki yansımasını yakından izleyerek manzaranın oluşturduğu fon ile hatıra fotoğrafları çektiriyor.

Ahlat’ta doğa fotoğrafçılığı yapan Şahin Şerefoğlu, dolunayın Van Gölü’ndeki yansımasının “çok muhteşem bir görüntü” olduğunu söylüyor. “Bu görüntüyü kaçırmamak için burada değerlendiriyoruz. Bütün doğa severleri, fotoğraf severleri bu fırsattan yararlanmaları için bekliyoruz” ifadelerini kullanıyor. Bu özel anlar, doğa tutkunları için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor.

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