Domaniç Kadın Kooperatifi Atağa Geçti

KOOPERATİF ÇALIŞMALARA HIZ VERİYOR

Kütahya’nın Domaniç ilçesindeki Çamlıca köyünde faaliyet gösteren Domaniç Üretim ve İşletme Kadın Kooperatifi, bölgenin ünlü sarımsağına coğrafi işaret almak ve üretimi artırmak için çalışmalarını hızlandırıyor. 23 üyesiyle devam eden kooperatif, 250 dekarlık alanda sarımsak ekimi gerçekleştirerek hem bölge tarımına hem de aile ekonomisine katkıda bulunuyor. Kütahya’nın ilk kadın kooperatiflerinden biri olan ve kısa sürede en güçlü üretici kooperatiflerinden biri haline gelen Domaniç Hayme Ana Kadın Kooperatifi’nin Başkanı Nazife Uslu, ata tohumu sarımsakları toprakla buluşturmaya başladıklarını ifade etti.

DESTEK ALAN PROJELER VE HEDEFLER

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün desteğiyle sarımsak ekim makineleri temin edildiğini belirten Uslu, coğrafi işaret almak için bu yıl içinde başvurularını yapacaklarını belirtti. “Kooperatifimiz tamamen kendi emeklerimizle atıl bir binada kuruldu. Bugün ürünlerimizi büyük marketlere pazarlıyor ve 5 farklı noktada satış yapıyoruz” dedi. Uslu, ayrıca kooperatifin 3 milyon TL’lik Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) projesi kapsamında destek aldığını, makinelerin siparişinin verildiğini ve devlet desteğiyle üretimi artırmayı hedeflediklerini vurguladı.

SARIMSAĞIN DEĞERİ ARTACAK

Kooperatif Başkan Yardımcısı Sebile Gürcan, bölgede yıllardır sarımsak ekimi yapıldığını ancak tanıtımının yetersiz kaldığını dile getirerek, “Biz kendimizi bildik bileli bu topraklarda sarımsak ekiliyor ama hak ettiği değeri bulamadı. Şimdi kooperatif olarak coğrafi işaret almak için mücadele ediyoruz” şeklinde konuştu.

Kooperatif üyesi Fatma Doğan ise çalışmalara büyük bir heyecanla devam ettiklerini belirterek, “Gülerek, eğlenerek çalışıyoruz. Tüm arkadaşlarımızla çok güzel işler yapıyoruz. Zor bir iş ama zevkle yapıyoruz. Bu işi başaracağız ve Domaniç’i kalkındıracağız” ifadelerini kullandı. Tarım Müdürlüğü yetkililerinin gözetiminde ata tohumu sarımsak ekimine başlayan kadınlar, üretim kapasitelerini artırmayı ve bölgenin yerel ürünlerini daha geniş pazarlara ulaştırmayı hedefliyor.