Domaniç Sulama Göleti’nde Su Fışkırdı

SU FISKIRMA OLAYI VATANDAŞLARI ŞAŞIRTIYOR

Kütahya’nın Domaniç ilçesinde yer alan sulama göleti test çalışmaları esnasında fışkırarak yüksekten fışkıran su, yerel halkın ilgisini çekti. Çamlıca köyündeki Çamlıca Sulama Göleti’nde gerçekleştirilen boru hattı testleri sırasında meydana gelen olay, suyun metrelerce yükseğe çıkmasıyla dikkat çekti. Domaniç-Tavşanlı kara yolu yakınındaki ormanlık alanda yapılan testler sırasında suyun yükseldiğini gören vatandaşlar, araçlarını durdurarak bu olağanüstü anı fotoğraflamayı tercih etti.

BORU HATTI TESTLERİ SIRASINDAKİ GÖRÜNTÜLER

Çamlıca Köyü Muhtarı Numan Yaşar, olayla ilgili yaptığı açıklamada, sulama kanalının tamamlandığını ifade etti. “İlk gördüğümüzde neredeyse 50 metreye yükseldi. Daha sonra 30 metreye düştü. Yoldan geçenler de durup bu ilginç manzarayı fotoğrafladı.” diyen muhtar, bu olayın bölgedeki sulama çalışmalarının bir parçası olarak yaşandığını belirtti. Olay, hem bölge sakinleri hem de yoldan geçenler için unutulmaz anlar yaşattı.