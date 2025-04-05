Domaniç’te Bayram Keyfi Yaşandı. KÜTAHYA – Doğal Güzellikleriyle Misafirleri Büyüledi

DOMANİÇ’İN DOĞAL GÜZELLİKLERİ BAYRAM TATİLİNDE ZİYARETÇİ AKININA UĞRADI

Kütahya’nın doğal güzellikleriyle ünlü Domaniç ilçesi, ara tatil ve 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde yoğun ilgi gördü. Özellikle Balıkesir, Bursa ve İstanbul gibi büyük şehirlerden gelen aileler, Domaniç’in huzurlu atmosferi ve büyüleyici doğası karşısında adeta büyülendi.

DOĞAYLA İÇ İÇE HUZURLU BİR TATİL KEYFİ

Okulların tatil olması ve bayramın uzun sürmesi, Domaniç’i tatil rotası olarak seçen aileler için büyük bir fırsat oldu. Ziyaretçiler, ilçenin yemyeşil ormanlarında keyifli yürüyüşler yaptı, serin sularıyla ünlü çağlayanların etrafında dinlendi ve doğanın tadını çıkardı. Şehir hayatının stresinden uzaklaşmak isteyenler için Domaniç, adeta bir kaçış noktası haline geldi.

ZİYARETÇİLERDEN BÜYÜLENEN YORUMLAR

Domaniç’in saklı kalmış güzelliklerini keşfeden ziyaretçiler, bölgenin doğal zenginlikleri karşısında hayranlıklarını gizleyemedi. Tatil için Domaniç’i seçen Gülcan Tunca, “Çok güzel yerlermiş meğer buralar, doğal güzellikleri harika. Yakın zamanda yeniden gelmeyi isteriz.” ifadelerini kullandı.

DOĞAYLA BULUŞMANIN TADINI ÇIKARDILAR

Bir başka ziyaretçi Gülden Turmuş ise, “Buraların havası ve manzarası gerçekten büyüleyici. Şehir hayatının stresini atıp doğayla iç içe olmak harika bir duygu. Herkesin gelip görmesi gereken bir yer.” dedi. Aileler, hem dinlendikleri hem de doğayla iç içe unutulmaz bir tatil geçirdikleri Domaniç’ten mutlu ayrıldı.