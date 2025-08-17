Domaniç’te Güreşler Yapıldı, Gürel Kazandı

DOMANİÇ YAĞLI PEHLİVAN GÜREŞLERİ’NDE GÜREŞÇİLER YARIŞTI

Kütahya’nın Domaniç ilçesinde bu yıl 664’üncüsü gerçekleştirilen Domaniç Yağlı Pehlivan Güreşleri, oldukça renkli geçti. Final mücadelesinde Ali Gürbüz’ü geride bırakarak başpehlivanlık unvanını kazanan isim Nedim Gürel oldu. Domaniç Belediye Başkanlığı tarafından Domaniç Er Meydanı’nda düzenlenen bu geleneksel etkinliğe baş, başaltı, büyük orta, küçük orta, deste büyük, deste küçük, tozkoparan ve minik kategorilerinde toplamda 300 güreşçi katıldı. Kent protokolü ve çevre il ile ilçelerin belediye başkanlarının da yer aldığı organizasyon, vatandaşlar tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı.

KÜLTÜR VE TARİHİN ÖNEMİ VURGULANDI

Kütahya Vali Yardımcısı Burhanettin Yavaş, Domaniç’in sadece doğal güzellikleriyle değil, aynı zamanda tarihi ve kültürel miraslarıyla da ön plana çıktığını belirtti. Er meydanındaki kalabalığın, güreş geleneğinin gelecekte de sürdürüleceğinin bir göstergesi olduğuna dikkat çekti. Domaniç Belediye Başkanı Engin Uysal ise, ilçenin Osmanlı’nın kuruluş toprakları olduğunu hatırlatarak, “Bu er meydanı sadece sporun değil, tarihin ve kültürün de yaşatıldığı bir alandır” dedi.

BASPEHLİVANLIK UNVANI NEDİM GÜREL’İN OLDU

Sabah saatlerinde başlayan kıyasıya mücadelelerin başpehlivanlık finalinde Nedim Gürel, Ali Gürbüz’ü yenerek bu unvanı kazandı. Organizasyonda üçüncülüğü ise Arif Akın ile Feyzullah Aktürk paylaştı. Baş altı kategorisinde birinci olan Bekir Can Özturgut, ikinci sırayı Gürkan Balcı alırken, Rıza Durmuş ve İlker Durmuş üçüncülük elde etti. Geleneksel güreş ağalığı ihalesini geçen yıl da bu unvanı kazanan İsmail Akgüneş, 1 milyon lira bedelle kazandı. Etkinlik sonunda düzenlenen ödül töreninde, güreşçilere ödülleri teslim edildi.