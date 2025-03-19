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Domaniç’te Kontrolden Çıkan Araç Kurtarıldı

KONTROLDEN ÇIKAN ARAÇ KALDIRILDI

Kütahya’nın Domaniç ilçesi Kocayayla Orman Deposu mevkiinde meydana gelen olayda, kar yağışının etkili olduğu Domaniç-İnegöl yolu üzerinde bir ticari araç, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi. Bu durum, bölgedeki ulaşımı etkiledi. Olay yerine yönlendirilen ekipler, trafik güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmalarla hızlı bir müdahalede bulundu.

KURTARICI YARDIMI İLE TRAFİK NORMALLEŞTİ

Kurtarıcı yardımıyla devrilen araç bulunduğu yerden kaldırıldı. Kaza sebebiyle yol, kısa bir süre kontrollü olarak trafiğe açık tutuldu. Ekiplerin gerçekleştirdiği çalışmaların sona ermesinin ardından, ulaşım yeniden normale döndü. Kazayla ilgili olarak başlatılan bir soruşturma olduğu bildirildi.

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