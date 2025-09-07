Domaniç’te Takla Atan Araçta Yaralılar

KAZA VE YARALILAR

Kütahya’nın Domaniç ilçesinde bir otomobilin yoldan çıkarak takla atması sonucu 3 kişi yaralandı. Olay, ilçeye bağlı Sarıot köyünde gece saatlerinde gerçekleşti. Sarıot yönünden Domaniç istikametine doğru seyir eden Y.B. yönetimindeki 16 BUF 535 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile yoldan çıkarak takla attı.

AÇIKLAMALAR VE TEDAVİ

Kaza sonucunda araç sürücüsü Y.B. ile birlikte yolculuk eden S.E. ve F.U. yaralandı. Yaralılar, olay yerine ulaşan 112 Acil Servis ekipleri tarafından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. İlgili kaynaklardan alınan bilgiye göre, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

SORUŞTURMA SÜRECİ

Kaza ile ilgili olarak başlatılan soruşturma devam ediyor.