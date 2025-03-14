Domatesin Pahalılaşması Üreticiyi Rahatsız Etti

DOMATES FİYATLARINDAKİ UÇURUM DİKKAT ÇEKİYOR

Hatay’da çiftçiler tarafından serada yetiştirilen domates, şu an 28 TL’den satılıyor. Ancak üreticiler, domatesin marketteki kilogram fiyatının 60 TL’ye kadar yükselmesine tepki gösteriyor. Türkiye’nin en verimli tarım arazilerine sahip Hatay’da, Mart ayı itibarıyla çiftçiler tarımsal faaliyetlerine devam ediyor. Son günlerde yaşanan don olayı, pek çok çiftçiyi olumsuz etkilerken, hasat dönemini başarıyla geçiren bazı üreticiler ise ürünlerini toplamaya başladı.

ÇİFTÇİLER MAĞDUR, TÜKETİCİ ZARAR GÖRÜYOR

Hasat edilen domates, Türkiye’nin dört bir yanına sevk ediliyor. Ancak don sonrası tarlada 28 TL’den satılan domates ile marketlerdeki 60 TL’lik fiyat arasında büyük bir uçurum var. Samandağ ilçesi Tekebaşı Mahallesi’nde serasında domates hasadı yapan Ruhi Yapıcı, “Tarlada 28 TL, marketlerde 60 TL. Bu durum tüketiciye yansıyor” diyerek fiyat farkına dikkat çekti.

Yapıcı, tarlada domatesin fiyatının 28 TL ile 30 TL arasında değiştiğini belirterek, “Ben tarlada ürünümü satmaya razıyım. Ama İstanbul’daki raflarda domates fiyatlarının 100 TL’yi bulduğunu görüyorum. Hatay’da bile domatesin kilogram fiyatı 60 TL. Bu durumda en çok zararı çeken çiftçi oluyor. Bizim emeğimiz var, 20 gün önce yaşanan don afeti ile mücadele ettik. Tüketici daha da mağdur oluyor” dedi. Ruhi Yapıcı, “Tüketici alacağı bir kiloyu yarım kiloya düşürüyor” ifadesiyle durumu özetliyor.