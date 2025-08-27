Dombay Deresi’nde köylüler eylem yaptı. Taş ocağı için ruhsat alındı. Ormanlık alanda ağaçlar kesiliyor. Vatandaşlar, projenin durdurulmasını istiyor. Doğa yok ediliyor, köylüler tepkili. Kındıra köyünde yaşam tehlikede

DOMBAY DERESİ KANYONU’NA TAŞ OCAĞINA KARŞI EYLEM

Bolu’nun Kındıra, Bürnük ve Kol köyleri sınırları içinde bulunan Dombay Deresi Kanyonu’nda taş ocağı açılmasına karşı çıkan köylüler, protesto gösterisi düzenledi. Köylüler, bölgede yapılacak çalışma için ruhsat alındığını ve sonrasında ormanlık alan içerisinde taş ocağı açılması için yol açma çalışmalarının başlamasının ardından bir araya gelerek tepkilerini dile getirdi. Özellikle ağaç kesimlerinin başlaması, kanyondaki doğal yaşamın tehlikeye girmesine neden oldu ve halk, bu durumu kabul etmediklerini belirtti.

KÖYLÜLERDEN TAŞ OCAĞI ÜZERİNE ŞİDDETLİ ELEŞTİRİ

Kındıra köyündeki bir grup vatandaş, köy meydanında toplanarak “Bu projenin hayata geçirilmesine izin vermek açıkçası katliamdan öteye geçmeyecektir” ifadeleriyle taş ocağına karşı olduklarını gösterdi. Köydeki görüşlerini paylaşan Avukat Harun Demirel, projeye izin verilmesinin katliam anlamına geleceğini belirtti. Demirel, çevresel etki değerlendirmesi raporunun (ÇED raporu) alınmadığını ve doğal yaşamın korunması için yerel yönetimden bilgi talep edildikçe geri dönüş almadıklarını ifade etti.

SU KAYNAKLARI VE HAYVANCILIK TEHLİKEDE

70 yaşındaki köylü Vedat Bilgili de projeye dair düşüncelerini dile getirerek, “Bizim burada su kaynaklarımız oradan geliyor. Bu taş ocağının açılması bizim için çok büyük bir sorun,” dedi. Bilgili, doğanın zarar görmesi halinde hayvancılık faaliyetlerinin de olumsuz etkileneceğini ve bu durumun sonunda köy halkı için yaşayacak yer kalmayacağını belirtti. Taş ocağının açılmasıyla birlikte köylerinin doğal yaşam alanlarının yok olacağına dikkat çeken Bilgili, bu durumun köyün geleceğini tehdit ettiğini vurguladı.

Bolu’daki bu gelişmeler, köylülerin doğal yaşam alanlarını korumak konusundaki kararlılıklarını net bir şekilde ortaya koyuyor. Eylemlerinin sürdüğü ifade eden köylüler, proje durdurulana kadar mücadelelerine devam edeceklerini belirtiyor.