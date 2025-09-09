Domenico Tedesco, 39 yaşında Almanyalı

Domenico Tedesco’nun kimliği, kökeni ve yaşına dair bilgiler futbolseverler tarafından sıkça araştırılıyor. Genç yaşta ulaştığı teknik direktörlük başarılarıyla Avrupa’nın ilgi çeken isimlerinden biri haline geldi. Tedesco, 12 Eylül 1985’te Rossano, İtalya’da doğmuştur ve şu anda 39 yaşındadır. 1,78 m boyundadır.

HIZLA YÜKSELEN BİR TEKNİK DİREKTÖR

Domenico Tedesco, Avrupa futbolundaki genç teknik direktörler arasında hızlı bir yükseliş gösteriyor. Futbolculuk kariyeri sınırlı olsa da, antrenörlük alanında attığı adımlar onu özellikle Almanya’da çeşitli önemli kulüplere taşımıştır. Ailesiyle birlikte çocukluk yaşlarında Almanya’ya göç eden Tedesco, eğitimini burada tamamlamış ve futbol kariyerine Almanya’da başlamıştır. Hem Alman hem de İtalyan vatandaşı olan Tedesco, günümüzde 39 yaşındadır.

İLK DENEYİMİNDEN BAŞARI

Tedesco, teknik direktörlük kariyerine 2017 yılında 2. Bundesliga ekiplerinden Erzgebirge Aue ile başlamıştır. Ayrıca, kısa süre içinde gösterdiği performansla Schalke 04’ün başına getirilmiş ve takımı ilk sezonunda Bundesliga ikinciliğine taşıyarak büyük bir başarı elde etmiştir. 2019 yılında Almanya’daki görevinden ayrılan Tedesco, Rusya’da Spartak Moskova’nın teknik direktörlüğünü üstlenmiş ve burada da başarılı sonuçlar almıştır.

AVRUPA’DA GÖREV ALMAYA DEVAM EDİYOR

2021 yılında Almanya’ya dönerek RB Leipzig’i çalıştıran Tedesco, DFB-Pokal şampiyonluğu kazanmayı başarmış ve Avrupa arenasında adını duyurmuştur. 2023’te Belçika Milli Takımı’nın başına geçen Tedesco, Avrupa Şampiyonası’nda takımı yöneten isim olmuştur. Ancak 2025 yılının başlarında bu görevinden ayrılmış ve kariyerinde yeni bir döneme start vermiştir.

ETNİK KİMLİĞİ VE SOYADI

Domenico Tedesco’nun biyografilerinde İtalya’nın Rossano şehrinde doğduğu, çocukluğunda ailesiyle birlikte Almanya’ya göç ettiği ve eğitim hayatına burada devam ettiği bilgileri yer alır. Etnik kimliği İtalyan olarak bilinirken, dinî kimliği hakkında net bir açıklama bulunmamaktadır. Tedesco soyadı etimolojik olarak da ilgi çekici bir anlam taşır. “Tedesco” kelimesi İtalyanca’da “Alman” anlamına gelir ve Almanca “Deutsch” kelimesiyle aynı kökten gelmektedir.