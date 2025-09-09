Domenico Tedesco, İstanbul’a geldi

FENERBAHÇE’NİN YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ İSTANBUL’A GELDİ

Fenerbahçe Spor Kulübü, teknik direktörlük için Domenico Tedesco ile anlaşma sağladı. 39 yaşındaki Tedesco’nun, kulübün önceki teknik direktörü Jose Mourinho ile yolların ayrılmasının ardından göreve getirildiği duyuruldu. Akşam saatlerinde kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımla, İtalyan teknik adam ile 2 yıllık sözleşme imzalanacağı bilgisi verildi.

TEDESCO HAVALİMANINDA KARŞILANDI

Domenico Tedesco, saat 21.20 sıralarında Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali’nden İstanbul’a giriş yaptı. Fenerbahçe yönetim kurulu üyeleri, Tedesco’yu havalimanında karşıladı. Pasaport kontrol işlemlerinin ardından genç teknik adam, kendisini bekleyen araca binerek havalimanından ayrıldı. Sarı-lacivertli takım, önümüzdeki günlerde Domenico Tedesco için resmi bir imza töreni düzenleyecek.