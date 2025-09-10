Domenico Tedesco İstanbul’a Uçarken Çalıştı

TEKNİK DİREKTÖR DOMENICO TEDESCO İSTANBUL’A GELDİ

Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü Domenico Tedesco, ekibiyle birlikte İstanbul’a geldi. Yolculuğu sırasında uçakta çalışmalara devam eden genç teknik adam, takımın geleceği ile ilgili analizler yaptı. Ancak, 39 yaşındaki Tedesco’nun karşılanmaması dikkati çekti.

TARAFTAR POZİSYONU ELEŞTİRİYOR

Taraftarın Tedesco’yu karşılamaya gitmemesi sosyal medyada büyük bir yankı buldu. Tedesco’nun, “Kendisini istemeyen taraftarı mahcup edecek” şeklindeki yorumlar, ilk günden itibaren dikkat çekti. Genç hocanın ortaya koyduğu ciddiyet, camia içinde olumlu karşılandı ve yeni dönemin heyecanı artırdı.