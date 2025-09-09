Domenico Tedesco’nun İsrail ile ilgili görüşleri

Son günlerde gündemde sıkça yer bulan teknik direktör Domenico Tedesco’nun İsrail hakkındaki düşünceleri merak ediliyor. Tedesco’nun bu konu üzerindeki görüşleri ve söyledikleri dikkat çekiyor. Peki, Domenico Tedesco’nun İsrail ile ilgili söyledikleri neler, bu konudaki düşünceleri nasıl şekilleniyor?

ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR VE SIKINTILAR

Tedesco’nun İsrail hakkında doğrudan bir açıklaması olmamakla birlikte, Belçika Milli Takımı’nın teknik direktörü olduğu dönemde İsrail ile oynanan maçlar çerçevesinde bazı önemli ifadeleri bulunuyor. Belçika, 2024 UEFA Uluslar Ligi’nde İsrail’e karşı 1-0’lık bir mağlubiyet aldı. Maç sonunda yaşanan baskılara rağmen, Tedesco güvenini şu sözlerle vurguladı: “I trust my qualities. I trust my staff, I trust my players… I know how hard I work.” Ayrıca, kampanya sürecinde yaşanan sakatlıkların sonuçları etkilediğine dikkat çekti.

GELECEK İÇİN UOMUTLU MESAJLAR

Tedesco, uluslar ligindeki bu olumsuz sonuca rağmen, takımının geleceği için umutlu bir tavır sergileyerek “zekice bir direniş” ifadesinde bulundu. Maçla ilgili yorumlarında, mağlubiyeti doğrudan İsrail ya da oyun sistemine bağlamak yerine, sakatlıklar, takım içinde yaşanan yenilenme sürecine dikkat çekti. Eleştirilerin artmasına rağmen, hem kendine olan inancını hem de çalışma azmini koruduğunu göstermeyi başardı.