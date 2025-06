Dominik Cumhuriyeti Türkiye Maçı, 18 Haziran

MAÇIN ÖNEMİ VE YAYIN DETAYLARI

Filenin Sultanları’nın karşılaşacağı Dominik Cumhuriyeti Türkiye voleybol maçı, grup sıralaması ve genel klasman açısından kritik bir önem taşıyor. Bu nedenle “Dominik Cumhuriyeti Türkiye voleybol maçı hangi kanalda yayınlanacak?” sorusu çok fazla merak ediliyor. Peki, bu önemli karşılaşma ne zaman ve saat kaçta gerçekleşecek?

MAÇ TARİHİ VE SAATİ

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi kapsamında sahaya çıkıyor. Dominik Cumhuriyeti Türkiye voleybol maçı, 18 Haziran 2025 Çarşamba günü saat 19:30’da başlayacak. Karşılaşma, İstanbul’da bulunan Sinan Erdem Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek. Kadın Milli Takımımız, grup aşamasında toplam 12 maç oynayacak ve bu süreçte Çin, Türkiye ve Hollanda’da mücadele edecek.

GRUP AŞAMASI TAKVİMİ

İlk 8’e girmeyi başaran takımlar Polonya’da 23-27 Temmuz tarihleri arasında yapılacak olan finallere katılacak. Türkiye’nin grup aşamasındaki ilk hafta maçları şu şekilde sıralanıyor:

1. Hafta – Çin/Pekin

– 4 Haziran: Fransa vs. Türkiye (07:30)

– 6 Haziran: Türkiye vs. Tayland (14:30)

– 7 Haziran: Türkiye vs. Polonya (11:00)

– 8 Haziran: Çin vs. Türkiye (14:30)

2. Hafta – Türkiye/İstanbul

– 18 Haziran: Dominik Cumhuriyeti vs. Türkiye (19:30)

– 19 Haziran: Kanada vs. Türkiye (19:30)

– 21 Haziran: Güney Kore vs. Türkiye (19:30)

– 22 Haziran: Türkiye vs. Brezilya (19:30)

3. Hafta – Hollanda/Apeldoorn

– 9 Temmuz: Hollanda vs. Türkiye (21:30)

– 11 Temmuz: Çekya vs. Türkiye (21:30)

– 12 Temmuz: Türkiye vs. İtalya (20:00)

– 13 Temmuz: Sırbistan vs. Türkiye (21:00)

Bu maçlar, Türkiye’nin şampiyonadaki ilerleyişi için büyük bir fırsat sunuyor.