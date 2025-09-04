Domuz Avında Kaza, Genç Öldü

OLAYIN GELİŞİMİ

Adana’nın Aladağ ilçesinde, bir domuz avı sırasında yaşanan üzücü bir olayda, 17 yaşındaki Barış Şahin, arkadaşının kazara açtığı ateş sonucunda hayatını kaybetti. Arkadaşı H.M. (17) gözaltına alındı ve sorgulama işlemleri devam ediyor. Olay, dün gece Uzunkuyu Mahallesi’nde gerçekleşti.

AV İÇİN ORMANDA

Barış Şahin, arkadaşlarıyla birlikte domuz avına çıkmak için ailesinden izin aldıktan sonra ormana gitti. İddialara göre, H.M., bir çiftlikte çobanlık yaptığı belirtilen genç, av sırasında kazara Barış Şahin’i vurdu. Hemen panikleyen H.M., durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmek istedi. Ancak cep telefonunun şebeke bağlantısı olmadığı için arama gerçekleştiremedi.

H.M., bu durumda yürüyerek yola çıktı ve bir otomobil sürücüsünden yardım istedi. Barış Şahin, otomobille Aladağ Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Burada, doktorların acil müdahalesine rağmen genç hayatını kaybetti. Olayın ardından H.M., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı ve olaya dair soruşturma başlatıldı.