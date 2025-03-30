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Domuz Sürüsü Gökçeli’de Paniğe Sebep Oldu

DOMUZ SÜRÜSÜ PANİĞE NEDEN OLDU

Gaziantep’in Nizip ilçesine bağlı Gökçeli Mahallesi’nde ormanlık alanda görünene domuz sürüsü, bölge halkını endişelendirdi. Mahalleli, ormanda gezinen domuzları fark ederek cep telefonlarıyla kayda aldı ve ilginç anları saniye saniye görüntüledi.

ENDİŞELER GÜNDEME GELDİ

Ormanın içindeki domuz sürüsü, özellikle tarım ve hayvancılıkla uğraşan yer sakinlerinde büyük bir tedirginlik yarattı. Domuzların tarım arazilerine zarar verip mahalleye kadar gelebileceği korkuları dile getirildi. Bu bağlamda, yetkililerden uygun önlemlerin alınması talep ediliyor.

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