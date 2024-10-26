Domuzu Sürükleyen Sürücüye Ceza Kesildi

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMINA YANIT

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, sosyal medya üzerinden yayımlanan bir paylaşım üzerine harekete geçti. Paylaşımda ‘Bir sürücü öldürdüğü domuzu aracının arkasına bağlayarak sürükledi’ ifadesi yer aldı.

SÜRÜCÜ TESPİT EDİLDİ

Ekipler, bu olayla ilgili gerekli incelemeleri yaparak kamyonetin sürücüsünü tespit etti. Tespit edilen sürücüye ‘Trafiği tehlikeye atmak’ suçundan ceza kesildi. Ayrıca sürücü hakkında ‘Hayvanları Koruma Kanunu’ çerçevesinde adli bir süreç başlatıldı.