Domuzun Dereden Kurtarılma Mücadelesi Rize’de!

DEREYE DÜŞEN DOMUZUN MÜCADELESİ

RİZE – Rize’de Fırtına Deresi’ne düşen bir domuz, akıntıda büyük bir mücadele verdi. Çamlıhemşin ilçesinde yetişkin bir domuz, vatandaşlar tarafından dere kıyısında fark edildi. Bu sırada bazı kişiler cep telefonlarıyla domuzun görüntülerini kaydetmeye çalıştı. Ancak, domuzun ayağı kayanın üzerinden kayarak Fırtına Deresi’ne düştü.

KARARSIZLIK İÇİNDE MÜCADELE ETTİ

Bahar mevsiminin gelmesiyle birlikte Kaçkar Dağları’nda eriyen karlar, deredeki debiyi artırmıştı. Domuz, akıntıyla başa çıkmaya çalıştı. Kayanın üzerine çıkma çabaları başarısız olunca, yeniden dereye düşüp biraz daha sürüklendi. Bu sırada çevredeki vatandaşlar, bağırarak domuza yardımcı olmaya çalıştı ve ona yol göstermeye gayret etti.

KURTULUŞ İLE GÖZDEN KAYBOLDU

Sonunda, derenin kenarındaki akıntısız bir yere sığınmayı başaran domuz, buradan kıyıya çıkarak gözlerden kayboldu. O anlar ise birkaç kişi tarafından cep telefonlarıyla anbean görüntülendi.