Domuzun Fırtına Deresi’ndeki Zorlu Mücadelesi

DOMUZUN DEREDEN KURTULMA MÜCADELESİ

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde bir yetişkin domuz Fırtına Deresi’ne düştü ve akıntıyla mücadelesi dikkatleri üzerine topladı. Vatandaşlar, domuzu kurtarmak için çeşitli çabalar gösterdi. Derede gezen domuz, vatandaşlar tarafından cep telefonları ile kaydedildi.

AKINTIDA ZOR ANLAR YAŞADI

Domuz, kayanın üzerinden ayağı kayarak Fırtına Deresi’ne düştüğünde debisi yüksek olan dereden çıkmaya çalıştı. Bahar mevsiminin etkisiyle Kaçkar Dağları’ndaki karların erimesi, deredeki akıntıyı artırmıştı. Domuz, kayalıklara tırmanma girişimlerinden sonuç alamıyor ve akıntıyla mücadelesini sürdürüyor.

VATANDAŞLARDAN DESTEK

O anlarda vatandaşlar, bağırarak domuza yol göstermeye çalıştı. Sonunda, akıntısız bir bölgeye ulaşmayı başaran domuz, hemen ardından kıyıya çıkmayı başardı ve gözlerden kayboldu. Bu ilginç kurtuluş anları, vatandaşların cep telefonları ile kaydedildi.