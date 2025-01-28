Don Giovanni Operası AKM’de Sahneleniyor

MOZART’IN BAŞYAPITI DON GIOVANNİ SAHNELENİYOR

Müzik dehası Wolfgang Amadeus Mozart’ın kaleme aldığı “Don Giovanni” operası, 7-11 Aralık tarihleri arasında Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu’nda izleyicilerle buluşmak için geri sayım yapıyor. Mozart’ın eserleri arasında önemli bir yere sahip olan “Don Giovanni”, opera literatürünün başyapıtları arasında yer alıyor.

İNSAN DOĞASININ İYİLİK VE KÖTÜLÜĞÜ

Don Giovanni temsilinde, insan doğasının olumlu ve olumsuz yanları, ruhsal ve dünyevi arzuların iç içe geçtiği bir şekilde sergileniyor. Mizah ve trajedinin Mozart’ın üstün yeteneği ile birleşmesi sonucunda, kadınları baştan çıkarmasıyla tanınan çapkın İspanyol asilzadesi Don Giovanni’nin serüvenleri sahneye aktarılıyor.

OPERADA GÖREV ALAN İSİMLER

Operanın temsillerinde yer alacak sanatçılar ise şu isimlerden oluşuyor: Don Giovanni rolünde Caner Akgün ve Zafer Erdaş; Leporello rolünde N. Işık Belen ve Burak Bilgili; Donna Anna rolünde Gülbin Günay ve Özgecan Gençer; Donna Elvira rolünde Şebnem Ağrıdağ Kışlalı ve Hande Soner Ürben; Don Ottavio rolünde Bülent Külekçi ve Berk Dalkılıç; Zerlina rolünde Sevim Ateş ve Aslı Ayan; Masetto rolünde Alp Köksal ve Burak Kul; II Commendatore rolünde Umut Tingür sahne alacak.