Don Sonrası Dolu Zararı Meyve Ağaçları’nda

MEYVE AĞAÇLARINDA ZARARLAR YAŞANMAKTA

Denizli’de son yılların en kurak kışının ardından, meyve ağaçlarında zarar eden don olayının ardından bu sefer dolu hasarı yaşandı. Fındık büyüklüğünde yağan dolu, meyve ağaçları üzerinde önemli kayıplara yol açtı. Denizli, bu sene mevsim normallerinin oldukça üstünde sıcak ve kuru bir kış dönemi geçirdi. Sonuç olarak, meyve ağaçları bu yıl beklenenden daha erken uyanmaya başladı. Nisan ayı başında meydana gelen zirai don olayları, sadece meyve ağaçlarına değil, diğer tarımsal alanlara da zarar vermişti.

DOLU YAĞIŞI ÜRETİCİLERİ ZORA SOKTU

Zirai don nedeniyle oluşan zararın yaralarını sarmaya çalışan üreticiler, bu kez dolu yağışı ile karşılaştı. Meteorolojik verilere dayanarak günler öncesinden duyurulan şiddetli sağanak yağış, dolu ile birlikte kendini gösterdi. Öğle saatlerinde aniden başlayan dolu yağışı, hazırlıksız yakalanan günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yaklaşık 10 dakika süren bu yoğun dolu yağışı, cadde ve sokaklarda dolu birikintileri oluşturdu.

DOLUNUN ETKİLERİ GÖZLEMLENMEKTE

Fındık büyüklüğündeki dolu, ağaçlarının üzerinde yeni meyveye dönen yaprakları ve meyveleri yere düşürerek ciddi kayıplara neden oldu. Zirai don olaylarının ardından bu defa dolu hasarıyla yüzleşen üreticiler, yeni üretim sezonu başlamadan sorunlu günler yaşamaya başladı. Dolu nedeniyle yaşanan bu zorluk, üreticilerin gelecek planlamalarını da olumsuz etkiliyor.