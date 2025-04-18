Don Zararını Tespit Ediyoruz

DON AFETİ İNCELEMELERİ DEVAM EDİYOR

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, don afetinin etkilerini incelemek üzere Manisa’ya ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret sırasında, “Zirai don sigortası olmayan yani Tarsim kapsamında olmayan çiftçilerimizin zarar gören mahsullerinin üretimi için yaptıkları harcamalarının hasar oranı nispetinde karşılanmasını, devletimiz taahhüt etti” ifadelerini kullandı. Manisa’nın Saruhanlı ilçesindeki üzüm bağlarında bulunan Bakan Yardımcısı, çiftçilerin yaşadığı sorunları dinledi ve durum değerlendirmesi yaptı.

10-11 Nisan tarihlerinde gerçekleşen zirai don afetinin etkileri üzerine konuşan Gizligider, Cumhurbaşkanı ve Bakan’dan gelen geçmiş olsun dileklerine de yer verdi. “Son yılların en büyük afetini yaşadık” diyen Gizligider, Manisa’nın tarımda önemli bir yere sahip olduğunu belirtti. “877 bin 598 dekarı aşan bağ alanımız var. 10 Nisan tarihinde gece sıcaklıklarının bazı bölgelerde eksi 3 dereceye kadar düştüğünü gördük. Saruhanlı bu durumda en fazla zararı yaşayan ilçemiz” dedi.

ZARAR TESPİT ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Bakan Yardımcısı Gizligider, don zararı gören alanların tespitlerinde Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde 184 teknik personelin ve 140 TARSİM eksperinin görevlendirildiğini belirtti. İlk tespitlere göre, “Üzüm, kiraz, şeftali gibi ürün gruplarında, 812 bin 681 dekar alanda 36 bin 738 üreticimiz don zararına uğradı” şeklinde konuştu. Ayrıca, Manisa’da çiftçilerin sigorta yaptırma oranının Türkiye ortalamasının üzerinde olduğunu belirtirken, “Manisa’da bağlarda sigortalılık oranımız yüzde 54, Saruhanlı’da bu oran yüzde 75” ifadelerini kullandı.

GELECEĞE YÖNELİK TEDBİRLER

Gizligider, “Devletin bu imkanlarından faydalanmak isteyin” diyerek çiftçiler şöveniz ilyende de çağrıda bulundu. Ayrıca, “Artık iklimler değişti ve bunun bilincinde olmak gerekiyor” ifadesini kullandı. TARSİM açıklamalarıyla birlikte üreticilere sigorta yapmaları gerektiğini hatırlatan Gizligider, “Meclis, tüm partilerin katılımıyla bir komisyon kurdu ve alınması gereken tedbirleri burada belirleyecek” dedi. Bakan Yardımcısı, tazmin süreçlerinin ileride daha belirgin hale geleceğini vurguladı.

TOPLUMSAL YARDIM VE DESTEKLER

Ziyaret sırasında, Gizligider’e Manisa Valisi Vahdettin Özkan, milletvekilleri, belediye başkanları ve ziraat odası başkanları eşlik etti. Tarımın sürdürülebilirliği konusunda toplumda bilinç oluşturulması gerektiğini vurgulayan Bakan Yardımcısı, “Bu tür afetlerin bir daha yaşanmaması amacıyla gereken tüm adımlar atılacaktır” dedi.