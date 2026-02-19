Donald Trump Gazze Barış Kurulu Toplantısında Önemli Açıklamalarda Bulundu

Washington’da gerçekleştirilen Gazze Barış Kurulu toplantısı, Trump Barış Enstitüsü’nde düzenlendi. Toplantının açılışını yapan Trump, Gazze Barış Kurulu’nun en somut sonuçlar doğuracak projelerden biri olduğunu ifade etti. Gazze’nin “karmaşık bir durumda” olduğunu belirten Trump, barış için yoğun çaba harcadıklarını dile getirdi. “Basit bir şey yapıyoruz: Barış sağlıyoruz. Söylemesi kolay ama barış için çalışıyoruz” diyen Trump, 8 savaşı sona erdirdiklerini, 9’uncu sürecin ise sürdüğünü aktardı. Kurula destek veren isimlere teşekkür eden Trump, özellikle Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile damadı ve eski başdanışmanı Jared Kushner’ın yürüttüğü çalışmalara vurgu yaptı.

GAZZE’YE 10 MİLYAR DOLAR KATKI

Trump, Gazze’de savaşın sona erdiğini belirterek, ABD’nin Barış Kurulu’na 10 milyon dolar bağışta bulunacağını duyurdu. Şimdiye kadar Gazze için 7 milyar dolardan fazla bağış yapıldığını ifade eden Trump, “Gazze halkının ve Orta Doğu’nun daha parlak bir geleceğe sahip olması için birlikte çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

İRAN NÜKLEER SİLAHA SAHİP OLAMAZ

Konuşmasının önemli kısmını İran’a ayıran Trump, Tahran yönetimiyle gerçekleştirilecek olası bir anlaşmanın önemli bir aşamaya geldiğini belirtti. “Önümüzdeki 10 gün içinde anlaşmaya varıp varamayacağımızı ya da İran konusunda daha ileri gitmemiz gerekip gerekmediğini göreceğiz” diyen Trump, İran’ın hiçbir şekilde nükleer silaha sahip olmaması gerektiğini vurguladı. Orta Doğu’da kalıcı barışın ancak nükleer silahı olmayan bir İran ile mümkün olabileceğini ifade eden Trump, müzakerelerin olumlu geçtiğini ancak olumsuz sonuçlara da hazırlıklı olduklarını ekledi.

KATILIRLARSA HARİKA OLUR KATILMAZSA FARKLI YOLLAR MASADA

Tahran ile anlamlı bir anlaşma yapmanın tarihsel olarak zor olduğunu kabul eden Trump, “İran’ın, yaptığımız işi tamamlayacak bir yola bizimle çıkma zamanı. Eğer bize katılırlarsa bu harika olur. Katılmazlarsa da harika olur ama çok farklı bir yoldan” dedi.