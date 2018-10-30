Donarak şehit olan askerler için açıklama

Donarak şehit olan askerler için İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan açıklama geldi.

Vatani görevini yaparken soğuktan donarak şehit olan askerler hakkında açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bölgeye helikopter inemediği için böyle bir olayın yaşandığını belirtti.

Soylu’nun açıklamaları şöyle:

“Gencecik evlatlarımızın inançlarını ve fedakarlıklarını görüyoruz.

Bunlar bizim yol haritamızı çizmekte, teröre karşı kararlı mücadelemizi göstermekte.

Tunceli bölgesi PKK’nın en önemli merkzlerinden biriydi. Biriydi diyorum çünkü, 2017’de burayı yüzde 75 temizledik. 315 mevcudu vardı, şu anda 81 ile 85 arasında terörist var orada. Yüzde 75 civarında eksilme söz konusu. Tunceli bölgesinde 20107’de 4162 küçük, 8 orta operasyon yapıldı.

DHKP-C ve MLKP’den bölgede kimse kalmadı, bunlar PKK’nın şemsiyesi altındaydılar. İç güvenlik operasyonlarında en başarılı il Tunceli’dir.

TUNCELİ’DE DONARAK ŞEHİT OLAN İKİ ASKER

Karayolu ulaşımı olmayan bir bölgedeydi TİM. Hava şartları kötüleşti, tipi bastırınca 26 Ekim’de geri çekilme emri verildi. Sadece helikopter ve yaya ulaşımın mümkün olduğu bölgeye defalarca denenmesine rağmen helikopter inemedi. Güçlükle TİM’e ulaşıldı ve hipotermi geçiren iki evladımıza müdahale yapıldı…

Sosyal medyada “böyle bir şey olur mu?” dendi ama paylaşılan fotoğraflar ve videolar yanlış. Kahramanlarımızı, mevsimsel şartlara uymayan şekilde operasyona çıkarıyormuşuz havası yaratmaya çalıştılar…

Evlatlarımız alındı, kısa mesafe sonra helikoptere bindirildiler ve hastaneye ulaştılar. Bir tanesi hellikopterde bir tanesi de hastanede şehit oldu… Askerlerimizin giysi ve ekipmanları dünya standartlarındadır.”

NTV