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Spor

Doncic’in 37 Sayısı Yetersiz Kaldı

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MAÇIN SONUNA GEÇİLDİ

NBA’de tek maçla devam edildi. Jazz ile Mavericks karşı karşıya geldi ve maçın bitimine 7 saniye kala skor 113-113 olarak eşit durumdaydı. Ev sahibi ekip, John Collins’in son dakikada attığı efsanevi smaçla maçı 115-113 kazanarak salondan galip ayrıldı.

JOHN COLLINS BAŞ ROLESİNİ ÜSTLENDİ

Jazz takımında 28 sayıyla takımı için en çok skor üreten isim John Collins oldu. Collins, attığı sayılarla galibiyete büyük katkı sağladı. Öte yandan Mavericks’te Luka Doncic’in 37 sayısı, takımı için galibiyet getirmeye yetmedi.

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