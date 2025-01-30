Dondurucu Soğukta Kaplıca Keyfi Yapıldı

VAN GÖLÜ İÇİN HAREKETLENME

Van Gölü’ne dikkat çekmek amacıyla dondurucu hava koşullarında suya giren Van Gölü Aktivistleri Derneği üyeleri, bugün de kaplıcada sıcak su keyfi yapıyorlar. Aktivistler, Van Gölü’ne dikkat çekmek için ocak ayı boyunca zorlu hava şartlarına rağmen Van Gölü’nde yüzmeye devam ettiler. Şimdi ise Bitlis’in Güroymak ilçesinde yer alan kaplıcalarda 30 derece sıcak suya girerek, Van Gölü için mücadelelerine sürdürdüklerini ifade ediyorlar.

VAN GÖLÜ İÇİN GÜZEL ADIMLAR

Dernek üyesi Saim Gürel, Van ve Bitlis’te yaşayan üyeleriyle birlikte bir ay boyunca Van Gölü suyuna girdiklerini dile getirdi. Gürel, “Yurdun çeşitli illerinden geldik, hep beraber Van Gölü’ne girdik. Bugün de sıcak suya giriyoruz. Umarım Van Gölü için güzel adımlar atılır” diye belirtti. Bu tür etkinliklerin, Van Gölü’nü koruma hedefiyle önem taşıdığını vurgulayan aktivistler, çalışmalarına devam edeceklerini dile getiriyorlar.