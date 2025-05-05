Dönemde İhracat 586 Milyon Dolar

İHRACATTA YÜZDE 11 ARTIŞ

Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane’den 2025 yılının ocak-nisan döneminde yapılan ihracat toplam 586 milyon 184 bin dolara ulaştı. Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, bölge ihracatında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11 artış yaşandığını açıkladı. Kalyoncu, söz konusu dönemde bölge ihracatının 468 milyon 647 bin dolarının Trabzon’dan gerçekleştirildiğini belirtti.

REGİYONAL İHRACAT DAĞILIMI

Kalyoncu, “İhracatın 65 milyon 763 bin doları Rize’den, 27 milyon 384 bin doları Gümüşhane’den ve 24 milyon 390 bin doları ise Artvin’den gerçekleşmiştir.” dedi. Bölgedeki ihracatın geçen yılın aynı dönemine göre, Trabzon’dan yapılan ihracatta yüzde 14, Gümüşhane’den ise yüzde 54 artış yaşandığı belirtilirken, Rize’den gerçekleştirilen ihracatta yüzde 4 ve Artvin’den yapılan ihracatta yüzde 19 düşüş kaydedildi.

SEKTÖRLERE GÖRE İHRACAT ANALİZİ

Bölgeden en fazla ihracat yapılan sektörün 297 milyon 477 bin dolarla fındık olduğunu ifade eden Kalyoncu, fındığın ardından 68 milyon 452 bin dolarla maden ve metaller, 57 milyon 585 bin dolarla yaş meyve sebze, 49 milyon 751 bin dolarla su ürünleri ve hayvancılık mamulleri ile 30 milyon 462 bin dolarla değerli maden ve mücevheratın geldiğini vurguladı.

YENİ PİYASALAR VE ÜLKELER

Doğu Karadeniz’den yılın ilk dört ayında 117 ülkeye ihracat yapıldığını ifade eden Kalyoncu, en fazla ihracatın İtalya, Rusya Federasyonu, Gürcistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Almanya’ya yapıldığını aktardı. İtalya’ya yapılan ihracatta yüzde 81, Birleşik Arap Emirlikleri’ne yapılan ihracatta ise yüzde 2 bin 466 artış yaşandığını belirten Kalyoncu, “Rusya’ya yapılan ihracatımızda yüzde 16, Gürcistan’a yapılan ihracatımızda yüzde 9, Almanya’ya yapılan ihracatımızda ise yüzde 34 oranında düşüş yaşanmıştır.” değerlendirmesinde bulundu. Ayrıca, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre Şili, Guatemala, Nijer, Madagaskar ve Bahamalar gibi 15 yeni ülkeye ihracat gerçekleştirildiğinin altını çizdi.