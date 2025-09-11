Dönemin Jandarma Komutanına Dava Açıldı

İHMAL İDDİALARI VE DAVA SÜRECİ

Kayseri’nin Develi ilçesinde veteriner hekim Mikail Bozlağan’ı (24) şehit ettikten sonra Ankara’da İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü önünde gerçekleşen teröristlerin bombalı eyleminde olayda ihmali olduğu iddialarıyla dönemin İl Jandarma Komutanı Y.Y. hakkında iki farklı suçtan dava açıldı. Davanın ilk duruşmasında, sanık Y.Y. olayda bir ihmali olmadığına dair savunma yaptı. “Ben sadece tecrübe aktarımı ve idari hükümleri almakla yükümlüyüm. Vereceğiniz karara saygılıyım” dedi.

BOMBALI SALDIRI VE SONRASINDA YAŞANANLAR

Ankara’da, 1 Ekim 2023’te saat 09.30 sıralarında 38 TP 962 plakalı hafif ticari araçla müdürlüğün giriş kapısı önüne gelen iki terörist, bombalı saldırı gerçekleştirdi. Araçtan inen teröristlerden biri kendini patlattı, diğeri etkisiz hale getirildi. Saldırıda iki polis memuru yaralandı ve sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı. Bombalı eylemi gerçekleştiren teröristlerin gasbettikleri aracın, bir gün önce Kayseri’nin Develi ilçesinde çalındığı tespit edildi. Şüphelilerin, veteriner teknikeri Mikail Bozlağan’ı darbettikten sonra tabancayla öldürdükten sonra gasbettikleri araçla bölgeden ayrıldıkları belirlendi.

PARAMOTOR BULUNTUSU VE TERÖRİSTLERİN İZİ

Olaydan yaklaşık yedi ay sonra, Tomarza ilçesi İmamkulu Mahallesi’ndeki dağda mantar arayan vatandaşlar, çalıların arasında bir paramotor buldu. İhbarla birlikte jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi ve geniş çaplı bir inceleme başlatıldı. Parçalara ayrılmış paramotor, İl Jandarma Komutanlığı’na götürüldü. Özel harekat polisleri de paramotor parçalarının bulunduğu bölgede çalışma başlattı. Teröristlerin sınırı paramotor ile geçerek Kayseri’ye ulaştıkları belirtildi.

DAVA SÜRECİNDEKİ GELİŞMELER

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, dönemin İl Jandarma Komutanı Y.Y. hakkında, 112 Çağrı Merkezi’ne gelen bir otomobile ateş açılması olayının savcılığa bildirilmediği ve olay yeri incelemesi yapılmadan gerekli tedbirlerin alınmadığı yönündeki iddialar nedeniyle ‘görevi kötüye kullanma’ ve ‘kamu görevlisinin suçu bildirmemesi’ suçlarından dava açıldı.

Kayseri Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşmasında, tutuksuz sanık Y.Y. ve avukatı hazır bulundu. Suçlamaları reddeden Y.Y., “Ben söz konusu olaya ilişkin sadece tecrübe aktarımı ve idari hükümleri almakla yükümlüyüm. Vereceğiniz karara da saygılıyım. En kısa sürede karar vermeniz durumunda diğer davalardaki mağduriyetim giderilmiş olacaktır” dedi. Duruşmada, polis memuru ve jandarma personelinin bulunduğu sekiz kişi tanık olarak dinlendi. Mahkeme heyeti, sanık Y.Y.’nin hukuki sorumluluğunun tespiti için davayı uzman bir bilirkişi heyetine gönderme kararı aldı ve eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.